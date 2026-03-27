Иркутским аграриям субсидируют лизинговые платежи на 300 млн рублей

Сельхозтоваропроизводители Иркутской области в 2026 году получат 300,1 млн руб. на возмещение части затрат по договорам лизинга, связанным с приобретением техники и оборудования. Первый транш составит 45,5 млн руб., рассказали в правительстве региона.

«Данная мера господдержки напрямую способствует приобретению техники, необходимой как в отрасли растениеводства, так и животноводства»,— отметила глава минсельхоза Приангарья Марина Кожарина.

Принять участие в отборе на получение господдержки вправе юрлица и ИП, имеющие статус сельхозтоваропроизводителя, а также главы КФХ.

Михаил Кичанов