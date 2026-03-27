Tasnim сообщила о гибели мирных жителей из-за мин-обманок в Иране

В окрестностях города Шираз на юге Ирана произошли взрывы, сообщает иранское агентство Tasnim. Погибли местные жители. Точное число жертв не приводится.

По информации агентства, в районе Шираза с израильских и американских самолетов были сброшены взрывные устройства, замаскированные под жестяные банки, внешне напоминающие рыбные консервы. Такие предметы детонируют сразу после вскрытия, пишет агентство.

Сотрудники служб безопасности проводят сбор мин-ловушек и призывают граждан не приближаться к подозрительным предметам.

Позже Tasnim сообщило о достижениях «Хезболлы» в боях с ЦАХАЛ. Боевики заложили мины на дороге, ведущей в Египет. На них подорвались бронетехника и солдаты армии Израиля, утверждает агентство. Это привело к потерям среди военнослужащих.