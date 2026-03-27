На выходных на Среднем Урале ожидается температура +20°

В Свердловской области на выходных ожидается потепление до +20°, следует из данных Уральского гидрометцентра. Небольшое короткое похолодание возможно на севере региона в воскресенье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Днем пятницы, 27 марта, на Среднем Урале ожидается +13°..+18°, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 2-7 м/с. В субботу ночью +2°..+7°, днем температура достигнет +15°..+20°, на севере местами небольшой дождь. Ночью воскресенья прогнозируется 0°..+5°, днем +12°..+17°, на севере до +7°, без осадков, ветер северный 2-7 м/с.

В Екатеринбурге пятничным днем +17°. В субботу ночью +4°, днем +18°, в воскресенье — ночью +3°, днем +16°. Осадков в городе в эти дни не ожидается.

Ирина Пичурина