Подпись Трампа появится на долларах США в честь 250-летия страны

Министерство финансов США объявило, что подпись президента Дональда Трампа добавят на новые бумажные доллары. Это первый случай в истории, когда на американской валюте появится подпись действующего главы государства.

«Нет более действенного способа признать исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем долларовые банкноты США с его именем, и вполне уместно, что эта историческая валюта будет выпущена к полувековой годовщине»,— приводятся слова министра финансов Скотта Бессента на сайте ведомства.

Как отмечает The Hill, ранее американский закон не разрешал изображать живых людей на деньгах, но принятый в конце первого срока Дональда Трампа закон о редизайне коллекционных монет от 2020 года внес изменения в части памятных выпусков. На прошлой неделе Комиссия по изобразительным искусствам одобрила золотую монету номиналом $1 с изображением господина Трампа.