В Монголии представили комикс про Путина

В Улан-Баторе состоялась презентация книги монгольского писателя Дашзэвэгийна Сайнбаяра «Путин Великий: 100 потрясающих фактов о патриоте». Произведение выполнено в формате комикса и ориентировано на молодежную аудиторию, рассказал автор.

По словам писателя, толчком к созданию книги стало путешествие в Москву в 2012 году. «Я был потрясен изменениями в Москве, потому что пережил в ней лихие 90-е. Мой дядя объяснил, что все изменения связаны с Владимиром Путиным. Я стал читать книги, смотреть документальные фильмы и был удивлен, как за такой короткий срок можно поставить страну на ноги»,— рассказал он в интервью ТАСС.

Автор выразил надежду, что его книга поможет понять, что «нельзя тратить время без толку», и отметил, что Монголия за 30 лет добилась «очень низких результатов».