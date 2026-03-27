Суд отклонил иск соцсети Х против своих же рекламодателей

Федеральный судья США отклонил иск соцсети X, в котором группа рекламодателей обвинялась в незаконном сговоре с целью лишить платформу доходов от рекламы. Компания Илона Маска считала, что ответчики нарушали закон о конкуренции с помощью организации «незаконного бойкота», который прикрывали инициативой по обеспечению безопасности в интернете. Компания не смогла привести этому доказательств.

Иск был подан в 2024 году. Ответчики, отмечает Financial TImes (FT), постоянно менялись. Среди них значились Twitch (принадлежащий Amazon), Shell, Lego и Pinterest, а также «Всемирная федерация рекламодателей».

Окружной судья Джейн Бойл постановила, что компания X не смогла доказать наличие «антимонопольного ущерба». «Сама природа предполагаемого сговора не дает оснований для антимонопольного иска, и поэтому суд без колебаний отклоняет его без права на повторную подачу»,— заявила госпожа Бойл.

Десятки крупных рекламодателей сократили расходы на платформе после того, как Илон Маск выкупил Twitter в 2022 году. Из-за этого доходы компании упали более чем наполовину. Ответчики настаивали, что действовали независимо, а отказ от сотрудничества с Twitter, который впоследствии был переименован в X, объясняли обеспокоенностью из-за нежелания миллиардера жестко модерировать контент.

По данным FT, господин Маск фактически принуждал бренды к сотрудничеству под угрозой судов. Некоторые рекламодатели опасались угроз со стороны X из-за тесных связей миллиардера с президентом США Дональдом Трампом. Кто-то соглашался с ультиматумом — например, в конце 2024 года компанию Unilever исключили из списка ответчиков после того, как она решила возобновить размещение рекламы на платформе.