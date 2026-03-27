Аэропорт Пулково ввел ограничения на полеты

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково приостановил прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации.

Возможны изменения в расписании рейсов, добавили в ведомстве. По информации на онлайн-табло аэропорта, задержано пять рейсов — в Екатеринбург, Челябинск, Стамбул и Казань. Кроме того, отменены четыре рейса «Аэрофлота» в Москву.

До этого, с 23:53 мск, воздушная гавань выпускала и принимала самолеты по согласованию с властями. Опасность атаки БПЛА в Ленинградской области действует с шести часов вечера.