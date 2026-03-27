Немецкие фигуристы Хазе и Володин выиграли чемпионат мира

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин завоевали золото чемпионата мира по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. По сумме двух программ немцы набрали 228,33 балла.

Серебро взяли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава, получившие 218,41 балла. Третье место заняли канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо, показавшие результат 216,09 балла.

26-летние Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин встали в пару в 2023 году. Вместе они взяли бронзу Олимпийских игр (2026), стали серебряными (2024) и бронзовыми (2025) призерами чемпионата мира, завоевали золото европейского первенства (2025), а также дважды выиграли финал Гран-при (2024, 2025). Ранее Никита Володин выступал за Россию.

Чемпионат мира 2026 года проходит в Праге. Турнир завершится 28 марта.

Таисия Орлова