Мать с ребенком пострадали при ударе БПЛА по дому в Белгородской области

Беспилотник ударил по частному дому в селе Вознесеновка в Белгородской области. Были ранены семилетняя девочка и ее мать. Врачи диагностировали женщине баротравму, ее дочери — минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Пострадавших членов семьи увезли в Белгород. Девочка будет доставлена в детскую областную клиническую больницу, мать будет лечиться в городской больнице №2. Господин Гладков написал об этом в своем Telegram-канале.

Село, которое было атаковано БПЛА, находится в Шебекинском округе Белгородской области. За пару часов до этого господин Гладков сообщал о налете на город Шебекино — от ударов дронов повреждены полуприцеп грузового автомобиля и коммерческий объект, писал губернатор. Всего во время предыдущего массированного удара по районам области пострадали три мирных жителя.