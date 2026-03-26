В УрФУ хотят оставлять в стране «интеллектуально развитых» иностранных студентов

В Уральском федеральном университете (УрФУ) планируют изменить подход к иностранным студентам, заявил на заседании ученого совета вуза проректор Александр Иванов. Он пояснил, что с октября 2025 года обсуждал с проректором по международным связям Сергеем Тушиным, стоит ли их «выучить и отпустить или выучить и оставить у себя». «Безусловно, если это золотой человек, интеллектуально развитый, мы будем его здесь оставлять. Почему я сейчас про это говорю? Это нам все нужно заложить в свою концепцию»,— подчеркнул он.

По данным господина Иванова, в УрФУ обучается 4,5 тыс. человек из более 100 стран мира. «Важно отметить, что любовь и уважение к нашей стране мы формируем, в том числе и среди иностранных студентов»,— добавил проректор.

УрФУ является крупнейшим вузом Урала. В состав университета входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников, действуют 358 образовательных программах и обучаются 50 тыс. студентов. Согласно данным рейтинговой группы RAEX, УрФУ занял 11 место в рейтинге лучших вузов России в 2025 году.

Заседание ученого совета УрФУ прошло по поручению министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. В ходе выступления перед его членами глава ведомства призвал разработать алгоритм по переходу на новую модель высшего образования и оставить «интриги» для укрепления позиций университета. Руководитель УрФУ Илья Обабков пообещал главе Минобрнауки распространить опыт по внедрению обновленных программ на другие вузы России.

Василий Алексеев