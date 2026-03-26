В Москве возбудили уголовное дело после поджога подростком банкомата

В Москве возбудили уголовное дело из-за поджога 15-летним подростком банкомата на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Уголовное дело возбуждено об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Место происшествия осматривают следователи, криминалисты и оперативные службы, сообщили в СКР.

Подозреваемого подростка задержали, сообщила ТАСС пресс-служба ГУ МВД по Москве. По предварительным данным, банкомат на Бульваре Дмитрия Донского поджег местный житель, который заявил, что совершил поступок «под воздействием третьих лиц». Он попытался скрыться, но его задержали полицейские. Огонь потушили, пострадавших нет, заявили в ведомстве.

19 марта 15-летний подросток взорвал банкомат в отделении Россельхозбанка на северо-востоке Москвы. При взрыве молодой человек получил ожоги — других пострадавших нет. Согласно заявлению СКР, он поджег банкомат под влиянием мошенников. Следователи возбудили уголовное дело по тем же статьям — 167 и 213 УК РФ.