«Зенит» и УНИКС прошлись вместе

26 марта определился еще один участник «Финала четырех» Winline Basket Cup. Им стал «Зенит», который в гостях обыграл УНИКС со счетом 85:77. Решающая стадия турнира пройдет в апреле как раз в Северной столице.

Фото: БК " Зенит»

О том, что УНИКС обеспечил себе место в «Финале четырех» Winline Basket Cup, стало известно еще задолго до последнего тура группы Б, в которой выступали казанцы. Формально, однако, вплоть до 26 марта подопечные Велимира Перасовича ничего себе не гарантировали. Но именно что формально. Чтобы не попасть в решающую стадию соревнований, УНИКСу нужно было уступить «Зениту» в последнем матче групповой стадии, c фантастической разницей в 73 очка. Невозможный в реальной жизни результат превращал казанскую встречу УНИКСа и «Зенита», по сути, в тренировочный матч для хозяев. Но для гостей при этом оставался ключевым. Для петербуржцев перед этой встречей все было предельно ясно. Победа означала выход в «Финал четырех». Поражение, соответственно, выбывание из соревнований (в таком случае в «Финал четырех» вместе с УНИКСом от группы Б проходил «Уралмаш»).

В «Зените» явно не были готовы смириться с последним вариантом, учитывая, что собственно решающая стадия первенства пройдет как раз в Санкт-Петербурге (полуфиналы и финал Winline Basket Cup состоятся 10–12 апреля). Однако свою неготовность к вылету из турнира подопечные Деяна Радоньича в полной мере проявили не сразу. Больше того, по ходу первой четверти встречи складывалось ощущение, что это проходной матч вовсе не для УНИКСа, а как раз для его соперника. «Зенит» ведь стабильно выступал в роли догоняющего. Все, однако, изменилось во второй десятиминутке. У гостей на высочайший уровень переключился Георгий Жбанов, который успевал бить как с дальней, так и со средней дистанции, а еще и подбирать, а также добивать. В итоге он завел команду на впечатляющий рывок, поддержанный Джонни Джузэнгом и Лукой Шаманичем,— 20:3! На большой перерыв «Зенит» ушел, имея перевес в 17 очков. Это была уже вполне солидная заявка на победу.

После возобновления матча хозяева, разумеется, постарались вернуться в игру. Включился Маркус Бингем (с 20 очками в активе он стал в итоге самым результативным игроком встречи), пару раз попал Джален Рейнолдс, чуть лучше стало у казанцев с донимавшими их потерями. Однако всего этого хватило лишь для того, чтобы уменьшить дефицит до 12 очков. Много, учитывая настрой «Зенита» на игру. Так что, по сути, петербуржцам в финальной четверти оставалось лишь не наделать глупостей. Но когда в начале заключительной десятиминутки после броска Джузэнга отрыв «Зенита» достиг 20 очков, вопрос уже был не в том, выиграет ли «Зенит», а в том, с каким перевесом он победит.

Дело в том, что победа с разницей в 21 очко и более не просто выводила «Зенит» в финальную стадию, а позволяла ему попасть туда с первого места в группе.

Момент важный, учитывая, что команда, занявшая второе место в группе Б, попадала в полуфинале на победителя группы А — ЦСКА. Мало кому хочется пересекаться с армейцами раньше времени.

В итоге команды, можно сказать, разошлись миром. «Зенит» победил со счетом 85:77и свою путевку на домашний «Финал четырех» добыл. УНИКС проиграл с разницей меньше 21 очка и встречи с ЦСКА в полуфинале избежал: соперником казанцев станет победитель встречи «Парма»—«Мега», которая состоится 31 марта.

Арнольд Кабанов