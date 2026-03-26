Добровольцам указали на мотивацию

Комитет Госдумы по молодежной политике провел 26 марта круглый стол о поддержке волонтеров, работающих на приграничных территориях и в зоне СВО. Депутаты и участники гуманитарных миссий обсуждали, как упростить работу добровольцев и повысить ее эффективность, однако дискуссия быстро вышла за рамки процедурных вопросов и перешла к спору о льготах и мотивации. Часть волонтеров настаивала на расширении социальных гарантий, тогда как парламентарии призывали не подменять идею служения системой преференций и льгот.

Для начала участники круглого стола подробно описали проблемы, с которыми сталкиваются на практике. Например, речь шла о случаях, когда гуманитарные грузы задерживаются или изымаются на блокпостах даже при наличии всех необходимых документов, о сбоях в координации поставок и о ситуациях, когда помощь либо не доходит до получателей, либо распределяется с перекосами.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич подтвердил, что подобные случаи действительно бывают, но связал их с отсутствием координации и требованиями безопасности: «Если есть заранее согласованные движения, если командование части вас встречает, тогда все проходит по маслу. Если везет "брат брату на передок", понятно, что здесь будет возникать куча вопросов — должна работать система»,— пояснил он, отметив, что часть изъятий связана с работой контрразведки.

Тему координации продолжили и другие выступающие. В частности, говорилось о необходимости централизованного сбора заявок от военных, чтобы избежать дублирования поставок и перекосов в распределении помощи.

Отдельно обсуждалась цифровая платформа «Добро.РФ»: с одной стороны, она позволяет учитывать волонтерскую активность, с другой — пока не защищена от злоупотреблений, включая случаи, когда люди регистрируются как волонтеры ради выплат, но фактически не выезжают в миссии.

На этом фоне сами участники гуманитарных миссий предложили расширить меры поддержки. Среди высказанных ими идей — зачет волонтерской деятельности в пенсионный стаж, бесплатный проезд, льготы на образование и доступ к государственному транспорту для гуманитарных миссий. Поднимался и вопрос о бытовых условиях: по словам участников, волонтеры нередко вынуждены жить «в сараях или машинах».

Однако эти предложения вызвали скепсис у части участников дискуссии. Тот же Игорь Кастюкевич прервал обсуждение вопросом: «Я извиняюсь, а у государства за счет налоговых сборов деньги откуда будут появляться?» Он также выразил мнение, что чрезмерное расширение льгот может создать стимулы для злоупотреблений. Еще более жестко высказался руководитель благотворительной организации «Координационный центр помощи Новороссии» Александр Любимов. По его мнению, волонтерство по своей природе не предполагает материальной мотивации: «Либо ты занимаешься служением, как монах-воин, либо ты про пенсионные баллы и бесплатный проезд».

Председатель комитета Артем Метелев, подводя итог обсуждению, тоже отреагировал на предложения о дополнительных преференциях, включая зачет волонтерской деятельности в пенсионный стаж. «Резанула нас с Игорем Юрьевичем (сенатором Кастюкевичем.— “Ъ”) фраза "чтобы люди понимали, ради чего они работают". Мы все работаем ради победы в СВО, а не ради баллов в пенсионный стаж»,— заявил он.

По словам депутата, государство заинтересовано в помощи добровольцам, но рассчитывает на их мотивацию прежде всего как на общественную миссию.

В ближайшее время, добавил господин Метелев, на платформе «Добро.РФ» появится новая система оценки — «интегральный индекс», который будет учитывать сложность деятельности и вклад волонтера, формируя его социальный капитал без привязки к формальным «часам».

По итогам круглого стола парламентарии пообещали рассмотреть все поступившие инициативы, включая возможные изменения в законодательстве.

Дмитрий Сотак