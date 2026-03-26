Президент Ирана поблагодарил Путина на русском языке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил правительство и народ России за поддержку. Глава государства опубликовал соответствующее сообщение на русском языке в X.

«Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне, — написал иранский президент. — От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России». Масуд Пезешкиан также отметил, что «сопротивление и мужество иранского народа» способствуют безопасности стран региона.

Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт на Ближнем Востоке наносит существенный ущерб международным логистическим и производственным цепочкам.

В марте Владимир Путин дважды созванивался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке. Иранский лидер поблагодарил российского коллегу за гуманитарную помощь Ирану. Владимир Путин также обсуждал эскалацию конфликта с президентом США Дональдом Трампом.