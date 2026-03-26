Путин: последствия конфликта на Ближнем Востоке трудно спрогнозировать

Президент России Владимир Путин заявил, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке приносит значимый ущерб международным логистическим и производственным цепочкам, а под ударом оказались связанные с добычей и переработкой удобрений и металлов отрасли.

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

«Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, что те, кто вовлечен в конфликт, и сами ничего не могут спрогнозировать»,— сказал президент на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

В марте Владимир Путин дважды созванивался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке. Иранский лидер поблагодарил российского коллегу за гуманитарную помощь Ирану. Владимир Путин также обсуждал эскалацию конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Лусине Баласян