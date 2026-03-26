Жителя Энергодара приговорили к 19 годам за службу в украинском батальоне

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего украинского военного из Энергодара в Запорожской области к 19 годам колонии строгого режима за службу в батальоне «Донбасс», запрещенном в РФ и признанном террористическим сообществом. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Запорожской области.

Когда и при каких обстоятельствах был задержан фигурант не разглашается. Ведомство также на назвало его имя, но уточнило, что мужчине 43 года.

Согласно материалам уголовного дела, возбужденного по статье об участии в террористическом сообществе, мужчина в 2018 году прошел обучение и стал стрелком запрещенного в РФ батальона территориальной обороны.

Сторона обвинения утверждала, что фигурант принимал участие в боевых действиях возле села Новозвановка в Луганской народной республике, которая на момент совершения преступления была занята украинской армией. Его также обвинили в том, что он участвовал в обстрелах гражданской инфраструктуры, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и мирного населения.

Александр Дремлюгин, Симферополь