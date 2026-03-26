Ростов Великий и Ору-Прету установили дружественные отношения

Глава Ростовского округа Ярославской области Андрей Шатский и мэр бразильского города Ору-Прету Анжелу Освалдо де Араужо Сантос подписали соглашение об установлении дружественных отношений между городами. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Виды Ору-Прету

Как сообщил господин Шатский, церемония прошла в дистанционном формате при поддержке посольства России в Бразилии. Инициатором партнерства стал бразильский политик Луис Карлос Престес Фильо, отец которого жил с семьей несколько лет в СССР.

«Сейчас с учетом международной обстановки взаимодействие с новыми партнерами будет выстраиваться дистанционно, однако исторические связи и ценности доброго сотрудничества позволяют даже в непростое время развивать дружеские отношения между городами и странами»,— рассказал Андрей Шатский.

Заместитель председателя правительства Ярославской области Марина Кашина добавила, что регион готов делиться наработками по сохранению культурно-исторического наследия и формированию рекреационной инфраструктуры. «В перспективе — установление контактов между образовательными учреждениями, общественными организациями»,— добавила госпожа Кашина.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Виды Ростова Великого

У Ростова Великого также есть побратимские связи с такими городами, как Иваницы (Сербия), Полоцк (Беларусь) и Саки (Крым).

Ростов Великий (входит в Ростовский округ) входит в число древнейших городов России, он известен с 862 года. В 1207—1474 годах был центром самостоятельного Ростовского княжества. До конца XVIII века являлся центром епархии. В XVII веке была построена резиденция ростовского митрополита, известная сейчас как Ростовский кремль, являющийся памятником федерального значения. 28 декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Ору-Прету расположен в штате Минас-Жерайс. Он был основан в конце XVII века и получил свое название (в переводе «Черное Золото») благодаря богатым месторождениям золота. В XVIII веке Ору-Прету стал главным центром «золотой лихорадки». Город сохранил множество церквей, мостов и фонтанов. В 1980 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Алла Чижова