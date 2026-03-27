Власти повысят пошлины на импортный алкоголь из недружественных стран

С 1 мая 2026 года Минфин планирует увеличить ставку ввозной пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с €3 до €5 за литр спирта. Об этом «Ъ» сообщили три источника на рынке. По их данным, мера призвана поддержать спрос на отечественный коньяк и виски. Один из собеседников не исключил, что решение может вступить в силу уже в апреле. В министерстве запрос не прокомментировали.

С сентября 2024 года действует пошлина в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее €3 за литр. Участники рынка ожидают значительного роста цен. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский назвал повышение «достаточно серьезным», предположив, что оно ударит по продажам популярных марок.

Руководитель направления крепкого алкоголя в Fort Руслан Брагин отмечает, что рост издержек неизбежно переложат на потребителей, а доля импорта в низком и среднем ценовых сегментах сократится. В Ladoga прогнозируют, что алкоголь начнет дорожать постепенно по мере истощения стоков, а эффект станет заметен во втором полугодии. Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов считает, что подорожание произойдет примерно через три месяца после введения пошлины.

