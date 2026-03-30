Электросамокаты дождались своего номера
Утвержден ГОСТ на госрегзнаки для средств индивидуальной мобильности
Власти готовятся к введению обязательной регистрации частных и кикшеринговых электросамокатов: Росстандарт утвердил ГОСТ на специальные номера с тремя буквами, двумя цифрами и кодом региона. Они станут обязательными после того, как власти запустят систему постановки на учет всех средств индивидуальной мобильности (СИМ) в электронном реестре: это предусмотрено правительственным планом. Нововведение коснется около 1,7 млн транспортных средств. Кикшеринговые операторы просят МВД доработать ГОСТ, поскольку в нынешней редакции он ограничивает число электросамокатов, которые могут получить номера в одном регионе.
Росстандарт утвердил и ввел в действие поправку к ГОСТ 50577, в котором установлены типы и размеры государственных регистрационных знаков (ГРЗ): “Ъ” обратил внимание на публикацию документа в ведомственной базе данных.
- Теперь официально существует новый вид номера — тип 4В: металлический, двухстрочный, с тремя буквами сверху, двумя цифрами и кодом региона внизу, размером 137 на 137 мм. Такой ГРЗ будет предназначаться для средств индивидуальной мобильности и электросамокатов.
- Один номер должен быть сзади, другой — спереди.
- Изображение государственного флага на номерах для СИМ будет опциональным, в отличие от обязательного триколора на обычных прямоугольных автомобильных номерах.
В Росстандарте “Ъ” рассказали, что поправка внесена по инициативе технического комитета по стандартизации «Безопасность дорожного движения» (действует на базе Научного центра безопасности дорожного движения МВД, входящего в структуру ГИБДД РФ). Как пояснили “Ъ” в пресс-службе агентства, изменения нужны для «обеспечения» планируемой регистрации всех СИМ.
На кикшеринговых электросамокатах (всего их около 500 тыс. по стране) номера уже существуют. Столичные власти, к примеру, фиксируют нарушителей по камерам и пересылают данные кикшеринговым операторам. На частных СИМ (их число операторы проката оценивают в 1,2 млн штук по всей России) номеров нет. Планы ввести обязательную регистрацию всех электросамокатов по аналогии с постановкой на учет машин в ГИБДД существуют с 2023 года, когда правительство дало соответствующее поручение Минтрансу, МВД и другим ведомствам. В сентябре 2024 года Минтранс представил соответствующие поправки в законодательство, которые с тех пор дорабатываются. В Росстандарте говорят, что новый ГОСТ создает «нормативно-техническую основу» для будущих правил регистрации.
По данным “Ъ”, МВД и Минтранс планируют обязать владельцев всех СИМ проходить регистрацию в едином электронном реестре — за это нужно будет заплатить госпошлину.
В дептрансе Москвы “Ъ” рассказали, что участвовали в разработке поправок в ГОСТ. «Транспортный комплекс города первым в России протестировал на практике формат знаков, близкий к тому, который закрепляется в ГОСТ,— отмечают в ведомстве.— Сначала обновленные номера внедрили на самокатах проката, а затем и на курьерских велосипедах. Практика показала, что камеры успешно распознают такие знаки, а значит, контролировать порядок на улицах становится проще. Дептранс поделился с МВД практическим опытом того, как такие знаки должны выглядеть, чтобы их было удобно использовать в условиях большого города». Принятие стандарта, считают в ведомстве, позволит применять единый формат ГРЗ в других регионах и повысит эффективность надзора за электросамокатами.
Принятие ГОСТа является шагом по унификации требований к частным самокатам наравне с кикшерингом, считают в Whoosh. «Важно, что, помимо табличек с номерами, в системе сервисов также у каждого устройства есть индивидуальный номер. По нему мы видим и отслеживаем их перемещения онлайн»,— рассказали в компании. Там отметили, что применяемые сегодня в кикшеринге номера соответствуют размерам, прописанным в ГОСТе.
Ввести обязательную регистрацию СИМ необходимо, в особенности для частных электросамокатов, которые находятся сегодня в бесконтрольной зоне, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. При этом ГОСТ, считает она, нужно доработать. Дело в том, что емкость двустрочного знака типа МММ 00 55 — около 173 тыс. номеров, посчитала организация. С учетом того что по стандарту на номере могут быть только двухзначные коды регионов (в столице это 77, 97 и 99), в Москве номера смогут получить 519 тыс. СИМ. Поскольку крупнейшие операторы зарегистрированы в Москве, этой емкости может не хватить для регистрации всех электросамокатов, отмечает госпожа Эрдман, особенно с учетом того, что ГРЗ, возможно, будут получать электровелосипеды курьеров (их в Москве сейчас более 120 тыс.).
Также ассоциация предлагает заложить возможность печати номеров не только на металлической пластине, но и на самоклеящейся синтетической основе, чтобы компании могли сами делать дубликаты ГРЗ. «Условия эксплуатации арендных СИМ делают металлические номера небезопасными и недолговечными: они гнутся, создают травмоопасные острые края»,— замечает Ксения Эрдман. До запуска официальных правил регистрации муниципалитеты и регионы должны перестать требовать от операторов устанавливать на электросамокаты номера «старого» формата, отмечает она: рано или поздно их все равно придется снять и поменять на те, что соответствуют ГОСТу.