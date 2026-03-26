Bloomberg: Pernod Ricard хочет купить производителя виски Jack Daniel’s
Один из крупнейших в мире производителей алкогольной продукции французская компания Pernod Ricard рассматривает возможность покупки своего конкурента, американской компании Brown-Forman, пишет Bloomberg. Brown-Forman известна прежде всего как производитель виски Jack Daniel’s, также она выпускает виски Old Forester и Glendronach, джин Fords Gin, текилу Herradura.
По данным источников Bloomberg, Pernod Ricard провела предварительные переговоры с Brown-Forman. Источники отмечают, что переговоры продолжаются и пока неясно, приведут ли они к сделке. Обе компании никак не прокомментировали информацию о переговорах.
После публикации Bloomberg акции Brown-Forman выросли на 18%.