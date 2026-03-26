Экс-владельцу «Итеры» не удалось снять с себя канадские санкции

Основателю и бывшему владельцу «Итеры» Игорю Макарову пока не удалось снять с себя санкции Канады. МИД страны отклонил его заявление, что позволило канадскому суду отказать в выдаче приказа о принуждении министерства принять решение по этому вопросу. Теперь бизнесмен оспаривает санкции непосредственно в судебном порядке, ссылаясь на намерение Канады конфисковать его вклады и лишить доли в местной нефтекомпании.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Федеральный суд Канады отклонил иск Игоря Макарова, требовавшего обязать МИД страны незамедлительно принять решение по обращению бизнесмена за снятием санкций. Дело в том, что министерство успело рассмотреть заявление господина Макарова и отказать в нем до рассмотрения дела судом. Теперь Игорь Макаров подал новый иск в канадский суд, теперь уже о непосредственной отмене санкций.

Истец полагает, что Канада не исключает его из санкционного перечня, чтобы иметь возможность конфисковать его «инвестиции стоимостью в девятизначные цифры» для последующего финансирования Украины. Об аргументах из иска сообщил Telegram-канал The Sanctions Law, ознакомившийся с документами по делу. Истец указывает, что МИД Канады отчитался о заморозке активов на сумму около $121 млн и блокировке $290 млн в отношении 3500 лиц, находящихся под санкциями.

Из этого господин Макаров делает вывод, что на него наложили ограничения не из-за «надуманного аргумента» о связи его велокоманды «Катюша» с представителями российской элиты, а из-за его значительных денежных вкладов в Канаде.

После продажи активов «Итеры» господин Макаров создал международную группу Areti International, которой в том числе принадлежали 9% акций канадской нефтекомпании Spartan Delta. Санкции, говорится в иске, заморозили его инвестиции в Spartan Delta и не позволили ему принять участие в реорганизации, по которой ее активы были проданы за $1,7 млрд и была создана новая компания Logan Energy. Заявитель утверждает, что он не получил $100 млн дивидендов и не смог воспользоваться опционами на получение акций нового юрлица по номинальной цене.

Необходимость снятия санкций Игорь Макаров аргументирует тем, что он уехал из России, отказался от российского гражданства и прервал все связи. Дополнительным доводом является то, что Великобритания, Австралия и Новая Зеландия сняли с него санкции в 2024–2025 годах. Канада же потребовала от господина Макарова полного и публичного осуждения специальной военной операции России на Украине, однако, как пишет канал The Sanctions Law, заявитель отказался это сделать, боясь уголовного преследования в России, где ему «нужно навещать престарелую мать».

Канада ввела санкции против миллиардера Игоря Макарова 19 апреля 2022 года в рамках пакета мер против «близких соратников российского режима». В 2023 году господин Макаров отказался от российского гражданства, оставив кипрское, чтобы воспользоваться «лазейкой» в канадском санкционном режиме: ограничения распространялись только на российских граждан и резидентов. Однако Канада изменила правила в августе 2023 года, из-за чего Игорь Макаров не был исключен из санкционного перечня страны.

Помимо иска в канадский суд бизнесмен недавно подал инвестиционный иск в отношении Канады в Международный центр по урегулированию споров на сумму $250 млн (см. “Ъ” от 4 февраля).

Варвара Кеня