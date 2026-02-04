Экс-владелец «Итеры» Игорь Макаров подал иск к Канаде на $250 млн из-за санкций

Миллиардер Игорь Макаров подал иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) на сумму не менее $250 млн к Канаде из-за отказа исключить его из санкционного списка и разморозить активы в местной нефтекомпании Spartan Delta на сумму около $150 млн. Об этом пишет Global Arbitrartion Review.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Макаров в 2010 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Игорь Макаров в 2010 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Господин Макаров — основатель и бывший владелец российской газовой компании «Итера». После продажи ее активов он создал международную группу Areti International, которой, в частности, принадлежит около 9% акций канадской нефтекомпании Spartan Delta. О его планах инициировать инвестиционный арбитраж против Канады сообщалось в ноябре 2025 года. Требования бизнесмена основаны на соглашении о защите инвестиций между Канадой и Молдавией от 2018 года, что косвенно подтверждает наличие у него молдавского гражданства. Соглашение предусматривает обязательный доарбитражный порядок урегулирования спора, который и инициировал господин Макаров, а в случае нерезультативности переговоров — передачу спора на рассмотрение МЦУИС либо в арбитраж по правилам ЮНСИТРАЛ.

Игорь Макаров не был включен в санкционные списки США и ЕС. В 2023 году он отказался от российского гражданства в пользу кипрского, благодаря чему смог снять с себя санкции Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Канадские же власти в 2023 году повторно включили господина Макарова в список — уже как «лицо, связанное с Кремлем». Убедить канадского санкционного регулятора (Global Affairs Canada) в отсутствии связей с Россией, как и оспорить санкции в канадских судах, господину Макарову не удалось.

Варвара Кеня