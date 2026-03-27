«Лето» на отдельно взятой территории

Руководители областного отделения «Деловой России» намерены застроить коттеджами 102 га во Всеволожском районе

Вчера Градостроительный совет Ленобласти отправил на доработку концепцию застройки территории площадью 102 га в городском поселении Токсовское Всеволожского района Ленобласти под индивидуальную жилую застройку. Документация разработана по заказу собственников паев в ЗПИФК «Лето», руководителей в региональном отделении «Деловой России» Михаила Косарева и Кирилла Щеглова, которые хотят построить на землях сельскохозяйственного назначения 450 домов с расчетной численностью населения около 1,6 тыс. человек. Кроме концепции ИЖС в Токсовском градсовет рекомендовал доработать концепцию застройки участка в Ломоносовском районе и согласовал проект планировки территории в Новосаратовке, осваиваемой группой «ЦДС». Эксперты отмечают, что продажи первичного жилья в Новосаратовке в текущих условиях рынка замедляются.

Фото: пресс-служба строительного блока Правительства Ленобласти

Концепцию развития территории в Токсовском разработало ООО «ФЦПИИ». Помимо индивидуальной жилой застройки, в проекте заложено строительство детского сада, объектов повседневного обслуживания, торговой зоны, а также спортивных и общественных пространств для жителей.

Как сообщил источник издания, участком владеют генеральный директор индустриального парка «М10» Михаил Косарев, который также возглавляет Ленинградское областное региональное отделение (ЛОРО) «Деловой России», и председатель комитета по развитию рынка доступного жилья в ЛОРО Кирилл Щеглов — собственники паев в ЗПИФК «Лето». Фондом управляет ООО «УК "РусКапитал"».

Рассматриваемая территория относится к землям сельхозназначения. Как объяснили в пресс-службе строительного блока правительства Ленобласти, решение градсовета может служить основанием для изменения разрешенного вида использования. Однако члены градсовета не поддержали концепцию. По словам вице-губернатора Ленинградской области по вопросам строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Евгения Барановского, представленная документация не выдержала никакой критики. «Концепция подразумевает индивидуальную застройку вблизи Кавголово. Это знаковое место для Ленинградской области, и, конечно, и администрация, и профессиональное сообщество уделяют особое внимание развитию данной территории. К сожалению, мы не увидели никакого обоснования развития территории»,— прокомментировал строительный вице-губернатор региона.

Совет также отправил на доработку концепцию проекта планировки территории в деревне Пикколово Ломоносовского района Ленобласти, разработанную ООО «ИнвестГрупп» по заказу ООО «Стройперспектива». Она предусматривает возведение жилого квартала среднеэтажной застройки на участке площадью около 23 га. В проекте заложено строительство десяти жилых домов высотой до восьми этажей с общей площадью квартир 119 тыс. кв. м и расчетной численностью населения около 3,4 тыс. человек.

Единственным предложением, устроившим градсовет, стал проект планировки территории и проект межевания северной части микрорайона 05-02, расположенного в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Речь идет о комплексном освоении территории площадью 41,4 га в формате жилого квартала с полной инфраструктурной нагрузкой. Территория включена в зону многоэтажного жилищного строительства, строительство планируется в рамках договора о комплексном развитии территории между комитетом по строительству Ленинградской области и группой «ЦДС».

Проект формирует квартал площадью около 39,6 га с жилой застройкой, социальной инфраструктурой, улично-дорожной сетью и инженерными объектами. Общая площадь квартир составляет примерно 388,9 тыс. кв. м, расчетная численность населения — около 10,8 тыс. человек. В составе застройки запланированы также встроенные помещения для работы с молодежью, библиотека, отделение почтовой связи, участковый пункт полиции и физкультурные залы.

Кроме этого, из соцобъектов в проект заложены два детских сада суммарно на 660 мест и школа на 1200 мест. Дополнительно предусмотрены физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные площадки, бассейн, банно-оздоровительный комплекс и общественные пространства с озеленением и сквером.

По мнению Антона Орлова, директора отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers, Новосаратовка остается одной из активно развивающихся локаций в Петербургской агломерации. За последние годы здесь сформировался пул крупных девелоперов — в том числе ЦДС, Setl Group, «Самолет», ГК «ФСК», «Охта Групп»,— что формирует высокий уровень конкуренции и напрямую влияет на ценовую политику.

Средняя стоимость первичного предложения в локации сегодня находится на уровне 165–170 тыс. рублей за квадратный метр в зависимости от стадии строительства и характеристик проекта. «При этом не все объекты реализуются одинаково успешно: спрос остается, но стал более избирательным,— предупреждает эксперт.— Покупатель все чаще выбирает не просто более дешевое предложение, а смотрит на качество продукта, концепцию проекта, благоустройство и наличие инфраструктуры».

Именно высокая конкуренция заставляет девелоперов пересматривать стратегии: одного ценового преимущества уже недостаточно. «В выигрыше оказываются проекты с продуманной средой, транспортной доступностью и понятной концепцией. В противном случае темпы продаж могут замедляться»,— дает оценку представитель Nikoliers.

Александра Тен

