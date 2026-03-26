70% некачественного молока в Свердловскую область завезли из других регионов

Из всего объема исследованной в 2025 году Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области молочной продукции 71,7% неудовлетворительных проб пришлось на продукцию из других регионов, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Наши переработчики тщательно следят за соблюдением технологий и ГОСТов на своих предприятиях. Незначительные нарушения допустили индивидуальные предприниматели и небольшие производства, поставляющие ограниченные партии товаров на полки магазинов. Суммарно это всего шесть образцов, в которых были выявлены несоответствия стандартам. Они уже провели работу над ошибками и исправили ситуацию»,— прокомментировала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

В департаменте добавили, что более 90% нарушений в сфере оборота молочной продукции связаны не с производством, а с торговлей и общественным питанием. Среди типичных проблем — ошибки в документации, несоблюдение требований маркировки и сроков годности.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в 2025 году региональный Роспотребнадзор исследовал 8,7 тыс. проб молочной продукции, из них 8,5% показали неудовлетворительные результаты.

Полина Бабинцева