В Свердловской области молочная продукция в 8,5% проб оказалась некачественной

В 2025 году управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило 83,2 тонны молочной продукции на соответствие нормам, техрегламентам по качеству, а также по критериям фальсификации, сообщили в ведомстве. Было исследовано 8,7 тыс. проб — 8,5% исследований показали неудовлетворительные результаты.

Специалисты в ходе лабораторных испытаний выяснили, что чаще всего продукция подделывается путем частичной замены молочного жира жирами растительного происхождения. В других случаях фальсификата в молочных продуктах выявили микробную трансглутаминазу и не заявленные консерванты.

Продукты, произведенные с нарушениями, изъяли из оборота. Было составлено 114 протоколов об административной ответственности, виновные были оштрафованы суммарно на сумму свыше 3,7 млн руб. Всего за год ведомство провело 1,9 тыс. профилактических мероприятий с производителями и продавцами молочной продукции.

Ирина Пичурина