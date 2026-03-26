Списанный товар вернулся в продажу

Списали свой товар в утиль и нашли его на «Авито» — в сети расходится история магазина из Волгограда, который торгует аксессуарами для авто на Wildberries. Коврики и накидки, которые клиенты вернули на ПВЗ, забыли забрать в срок, из-за чего пришлось подписать с маркетплейсом договор об утилизации. Однако спустя время вещи в брендированной упаковке оказались в продаже на другой популярной площадке. В поддержке на вопрос, почему нарушена оферта, селлеру не ответили. “Ъ FM” направил запрос в пресс-службу WB.





Вероятно, подрядчки оказался недобросовестным, отмечает селлер и основатель платформы «Меркатус» Лео Шевченко:

«Бывают случаи, когда говорят, что товар поврежден или испорчен, тогда его лучше не возвращать селлеру. Если брак подтверждают фотографии от покупателя, его просто утилизируют. Или когда товар действительно на складе лежит долго и просто не продается, его тоже проще отдать в утиль. Сами торговые площадки не могут выбирать товары, которые они уничтожают. Только продавец решает, как поступить с продуктом.

Большинство тех, кто пользуется такой опцией – это новички, которые ошиблись с товаром или заказали его из Китая – а он пришел поврежденный, не того цвета или с китайской вилкой вместо европейской. Бывает такое, что хороший товар по факту не утилизируется, а вывозится куда-то и потом распродается. Что на самом деле с ним происходит, никто не знает. И при этом мы еще сейлеры за это дело платят».

Это не первый случай, когда списанный товар пытаются перепродать. Предприниматели делятся историями и фотографиями объявлений, в которых вскрытые коробки продаются прямо с штрихкодами, которые ведут на другой маркетплейс. Проблема - в самой системе, считает зампред юридического агентства IQ Technology Александр Логунов:

Эта практика действительно очень популярна. Многие компании зарабатывают на том, что выкупают остатки со складов и дальше либо пересобирают их, либо меняют упаковку. Существуют даже целые оффлайн-магазины, которые специализируются на товарах с небольшими дефектами или с поврежденной упаковкой. Например, можно было купить холодильник со слегка поцарапанной дверцей со скидкой 50%.

Сам маркетплейс при этом ни при чем. Он выполнил свою задачу: освободил свои склады, подписал с продавцом документы о том, что может утилизировать товар, и передал его подрядчику. Проблема в том, что сам продавец, передав права на товар маркетплейсу, фактически потерял возможность требовать что-либо напрямую в этой ситуации. Он, конечно, может обратиться к онлайн-площадке и указать, что товар есть, и его следовало утилизировать, но претензии в первую очередь должен предъявлять сам маркетплейс. С другой стороны, эту ситуацию можно трактовать как неисполнение площадкой своих обязанностей перед продавцом».

Подобные дела доходят до Конституционного суда. 26 марта в нем рассматривался иск компании «Мир хобби», она пыталась взыскать с маркетплейса компенсации свыше 9 млн рублей за нарушение исключительных прав. Однако по версии суда онлайн-площадка — это лишь информационный посредник, и он не может вести тотальный контроль за контрафактом и браком.

Анжела Гаплевская