РЖД и операторы объединили усилия для избежания сбоев с вывозом сырьевых грузов

Представители РЖД, Минэнерго и операторы грузовых вагонов на встрече 26 марта договорились заранее планировать совместную работу, чтобы не было сбоев с вызовом сырьевых грузов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Участники перевозочного процесса, следует из релиза, сталкиваются с проблемой, когда из-за заторов в портах поезда останавливают на подходах (ближайших станциях), что, в свою очередь, замедляет оборот вагонов, и создает дефицит порожняка в районах погрузки.

«РЖД оперативно пересматривают расчет потребного парка и направляют его компаниям-операторам грузовых вагонов для задействования дополнительных погрузочных ресурсов», — отметили в компании.

В феврале и марте на сеть из дополнительного отстоя вывели 16,8 тыс. грузовых вагонов. С начала марта для вывоза угля из Кузбасса на сеть дополнительно вывели 6,5 тыс. полувагонов. В итоге соглашение с регионом по отправке угля перевыполняется на 0,7%.

«Для безусловного обеспечения погрузки РЖД, Минэнерго и операторы договорились и в дальнейшем заблаговременно планировать совместную работу», — заявили в РЖД. На встрече с операторами компанию представлял заместитель главы РЖД Михаил Глазков, Минэнерго — замглавы ведомства Дмитрий Исламов.