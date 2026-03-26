Глухого отпустили на лечение

Мосгорсуд приостановил разбирательство с уголовным делом бывшего руководителя Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева. Причиной стало плохое состояние его здоровья. Ранее его приговорили к 12 годам колонии за мошенничество с недвижимостью ВОГ на 267 млн руб., а также в хищении 32 млн руб., выделенных из бюджета на трудоустройство инвалидов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, 26 марта апелляционная инстанция Мосгорсуда в ходе рассмотрения жалоб защиты на приговор бывшим руководителям и сотрудникам ВОГ выделила уголовное дело бывшего главы организации 81-летнего Валерия Рухледева в отдельное производство и приостановила его. Поводом послужило состояние здоровья подсудимого.

Валерию Рухледеву стало плохо в ходе первого заседания суда апелляционной инстанции, которое состоялось 23 марта. Он участвовал в слушании по видео-конференц-связи (ВКС) из СИЗО-1 («Матросская Тишина»). Как установили медики, причиной стали гипертонический криз, а также проблемы с кардиостимулятором. Пациента даже пришлось перевести в реанимацию гражданской клиники в Москве, где он сейчас и находится. Вопрос об изменении меры пресечения в отношении фигуранта суду предстоит рассмотреть отдельно.

Ранее судмедэкспертиза диагностировала у Валерия Рухледева органическое расстройство личности и поведения, вызванное многократными травмами головы — в молодости он успешно занимался дзюдо и самбо и даже стал единственным в России человеком, получившим от Международного олимпийского комитета звание «Олимпиец ХХ века».

Как рассказал адвокат одной из участниц процесса Константин Ерохин, в первый день слушания рассмотреть апелляционные жалобы остальных подсудимых также не удалось, поскольку они участвовали в заседании по ВКС и не могли видеть сурдопереводчика, находящегося в зале Мосгорсуда. Суд пошел навстречу и перенес заседание на 26 марта, чтобы все фигуранты могли лично участвовать в процессе. Доставить в суд не удалось только бывшего заместителя руководителя ВОГ Евгения Безрукова: он был переведен из столичного СИЗО-5 («Водник») в петербургские «Кресты-2» и все же участвовал в слушании по ВКС.

Как уже рассказывал “Ъ”, в декабре 2025 года Пресненский райсуд столицы приговорил господина Рухледева к 12 годам колонии. Сменивший его на посту руководителя Станислав Иванов получил 10 лет. Остальные восемь фигурантов были осуждены на сроки от 9 до 6 лет, некоторые получили условные наказания.

Согласно фабуле обвинения, фигуранты продали объекты ВОГ в восьми регионах России по заведомо заниженной цене. Ущерб составил 267 млн руб. Кроме того, говорилось в деле, были похищены 32 млн руб., выделенные в рамках госпрограммы «Доступная среда» на трудоустройство и переобучение инвалидов. Инициатором преступлений следствие посчитало Валерия Рухледева, якобы именно у него возник умысел совершить хищения, в которые он вовлек своих подчиненных, в том числе Станислава Иванова, который в то время занимал пост руководителя управления социальной политики и реабилитации ВОГ.

Уголовное дело было возбужденно по заявлению самого господина Иванова, который после назначения на должность провел альтернативную оценку отчужденных у организации объектов недвижимости и по ее результатам обратился в МВД.

В итоге апелляционная инстанция, рассмотрев жалобы защиты, незначительно смягчила приговор двоим фигурантам.

Приговор для Валерия Рухледева стал вторым. В марте 2023 года Хамовнический райсуд Москвы приговорил его к семи годам колонии за махинации с недвижимостью ВОГ на 320 млн руб. Этот срок был зачтен судом при вынесении второго приговора. Первое наказание он отбывал в колонии в Смоленской области, оттуда его этапировали в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу, но в СИЗО из-за состояния здоровья отправлять не стали.

Ефим Брянцев