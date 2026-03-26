Фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на чемпионате мира

Американец Илья Малинин лидирует после исполнения короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию. Турнир проходит в Праге.

Илья Малинин

Фото: Eva Korinkova / Reuters

За свое выступление Малинин получил 111,29 балла, обновив личный рекорд. Он исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп.

Второе место занимает французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, набравший 101,85 балла. Третьим идет эстонец Александр Селевко (96,49). С произвольными программами мужчины выступят 28 марта, в заключительный день соревнований.

Илье Малинину 21 год. Он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и трехкратным победителем финала Гран-при (2023–2025). На Олимпийских играх 2026 года американец взял золото в командном турнире, в личном занял восьмое место.

Таисия Орлова

