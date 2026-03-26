Шохин: Путин надеется на завершение кризиса на Ближнем Востоке за две-три недели

Президент России Владимир Путин на закрытой встрече с бизнесом выразил надежду, что кризис на Ближнем Востоке завершится в ближайшие три-четыре недели. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает «РИА Новости».

Александр Шохин

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам Александра Шохина, президент РФ «не сильно предлагал рассчитывать Минфину и компаниям на то, что у них золотой дождь будет достаточно долго». Владимир Путин также затрагивал темы, связанные с Украиной и Ближним Востоком, рассказал президент РСПП.

Закрытая встреча Владимира Путина с членами бюро правления РСПП и предпринимателями продлилась почти два часа, сообщили ТАСС и «РИА Новости».

Предыдущая встреча Владимира Путина с бизнесом прошла 24 декабря 2025 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что участники обсудили курс рубля, вопросы импортозамещения и окружающей среды, ключевую ставку и кредитование, демографическую ситуацию, политику компаний, направленную на поддержку рождаемости, и другие темы. На встрече были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием.