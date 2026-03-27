Войне с китайским перепроизводством подобрали аргументы

Перепроизводство товаров в Китае в последние годы все труднее объяснять только слабым внутренним спросом или высоким уровнем сбережений в стране, следует из свежей аналитической записки Федеральной резервной системы (ФРС). Аналитики считают, что рекордный торговый профицит КНР связан с масштабной поддержкой властей в части расширения производственных мощностей. В таких условиях китайские компании не только быстрее осваивали внешние рынки, но и активно замещали поставки из-за рубежа. Подобные расчеты могут быть использованы в США как дополнительный аргумент в пользу повышения тарифных ограничений.

Китай последовательно увеличивает свою долю на мировом рынке, причем речь идет не об отдельных нишах, а о широком спектре продукции, фиксируют аналитики ФРС. Так, КНР усиливает позиции в высокотехнологичных отраслях. По мере роста китайской доли в мировом экспорте развитые экономики, в том числе Япония, США и государства зоны евро (особенно Германия), напротив, теряют позиции на глобальном рынке.

Аналитики напоминают, что в 2025 году торговый профицит Китая достиг рекордных $1,2 трлн, превысив 6% ВВП. На внешнеторговую динамику по-прежнему влияют и слабый внутренний спрос, и склонность домохозяйств к сбережению, признают авторы работы. Вместе с тем все большую роль играет китайская промышленная политика, считают они. Аналитики использовали данные базы New Industrial Policy Observatory (проект команды Global Trade Alert), чтобы отследить, каким секторам власти КНР наиболее активно помогали в 2017–2024 годах. В периметре анализа были не только прямые субсидии, но и льготное кредитование, регуляторные преференции, импортные ограничения в соответствующих отраслях и другие формы поддержки производителей.

В числе наиболее поддерживаемых отраслей оказались производство вычислительной техники, химической продукции, автомобилей и запчастей к ним, полупроводников и электрооборудования, фармацевтика. Чем интенсивнее была поддержка сектора, тем быстрее, как правило, рос его экспорт, отмечают аналитики. Особенно выраженной эта связь была в производстве автомобилей. Благодаря поддержке их экспорт в 2017–2024 годах вырос в четыре раза к показателю предыдущей восьмилетки. Одновременно в секторах, которые поддерживались более активно, наблюдалось и заметное улучшение торгового баланса: промышленная политика способствовала как расширению внешних поставок, так и вытеснению иностранных производителей высокотехнологичной продукции с внутреннего рынка. 44% китайского импорта сегодня — это сырьевые товары.

В целом, следует из записки, из примерно 200 секторов, попавших в выборку, всего 15 отраслей с наибольшим объемом поддержки обеспечили 76% прироста торгового профицита Китая в 2017–2024 годах. Это, считают аналитики, указывает на системный характер китайской промышленной политики, которая концентрируется в приоритетных отраслях.

Отметим, в марте США начали расследование по ст. 301 Закона о торговле 1974 года в отношении 16 экономик, включая ЕС, Японию, Индию, Мексику и Китай. Американские власти подозревают их в недобросовестной конкуренции, «избыточных мощностях» и агрессивном наращивании экспорта. Фактически результаты расследования должны стать основанием для введения новых тарифов — напомним, в феврале Верховный суд признал пошлины, которые Дональд Трамп вводил под предлогом чрезвычайного экономического положения, незаконными (подробнее см. “Ъ” от 24 февраля). Любые аргументы, подтверждающие обвинения США, будут использоваться в обосновании нового раунда ограничений, следует из прежних заявлений властей. Пока же выводы аналитиков ФРС полезны для американских переговорщиков. По данным Reuters и Bloomberg, КНР в обмен на сохранение статус-кво может пойти на некоторые уступки, нарастив импорт сельхозпродукции из Штатов или расширив возможности для экспорта редкоземельных металлов.

Кристина Боровикова