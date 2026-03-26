Путин дал старт строительству нового комплекса НЦ «Россия» в «Москва-Сити»

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии начала строительства нового комплекса Национального центра «Россия». Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Открытие запланировано на 2029 год.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Новый комплекс будет располагаться в деловом центре «Москва-Сити» на площадке «Экспоцентр» на Красной Пресне. Обещается, что он будет представлять собой многофункциональное пространство, интегрированное в городскую среду. В него войдут выставочные площади, трансформируемый зал для конгрессов и концертов и общественные зоны, сообщается в пресс-релизе. Вокруг строения разобьют ландшафтный парк.

На церемонии также присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, заместители главы администрации президента Сергей Кириенко и Максим Орешкин, а также гендиректор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова.

В середине декабря 2025 года филиалы НЦ «Россия» открылись в Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Создание филиалов ведется по поручению президента. В Кремле подчеркивали, что центр призван демонстрировать достижения страны через мультимедийные экспозиции.