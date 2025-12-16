Путин поздравил Югру с открытием филиала НЦ «Россия»

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с открытием филиала Национального центра «Россия». Приветственное послание опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил вклад Югры в развитие экономики и энергетическую безопасность страны, подчеркнув ее производственный, технологический и кадровый потенциал, а также внимание к сохранению традиций коренных народов Севера. Господин Путин выразил уверенность, что новый центр станет площадкой для деловых и творческих встреч, а также общения жителей и гостей округа.

В Кремле подчеркнули, что НЦ «Россия» призван демонстрировать достижения страны через мультимедийные экспозиции. Аналогичный центр открылся 15 декабря в Красноярском крае. Создание филиалов ведется по поручению президента.