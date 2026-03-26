Власть, культ и сизифов труд

На 30-м Международном фестивале в Софии победили фильмы из Чехии, Македонии, Хорватии и Норвегии. Таков выбор трех жюри, в состав одного из которых входил Андрей Плахов.

Гротескная кинобиография матери Терезы (Нуми Рапас) только притворяется психологической драмой

Фото: Sisters and Brother Mitevski Гротескная кинобиография матери Терезы (Нуми Рапас) только притворяется психологической драмой

Триумфатором основного конкурса стал фильм «Сломанные голоса» чеха Ондрея Провазника. Его тема — злоупотребление властью в элитарных сообществах, токсичность артистических и социальных иерархий. Действие вдохновлено реальным делом Bambini di Praga — знаменитого на протяжении десятилетий чешского детского хора, руководитель которого был осужден в 2005 году за педофилию и сексуальное насилие над несовершеннолетними. В центре фильма — 13-летняя Каролина (Катерина Фальброва) и харизматичный лидер коллектива (Юрай Лой), бросающий «мужские взгляды» на своих учениц, провоцирующий соперничество между ними, но также чувства страха и стыда.

Фильм «Сломанные голоса» ставит неудобные вопросы, не имеющие однозначных ответов. О том, что заставляет жертв молчать и подыгрывать культу личности. И о том, власть ли развращает ее обладателей или она достается изначально развращенным людям.

В документальном конкурсе главная награда досталась фильму «Триллион» Виктора Косаковского. Известный петербургский режиссер давно работает на больших международных проектах. Страны-производители «Триллиона» — Норвегия и США. А одним из продюсеров картины выступил голливудский актер Хоакин Феникс, серьезно озабоченный вопросами экологии.

На экране мы видим босую женщину в белом платье и широкополой шляпе, идущую по суровому морскому берегу и собирающую в джутовые мешки рыбью чешую – выбросы рыбзавода в Гамбурге. Зачем она это делает, мы понимаем только в самом конце тревожного, интригующего черно-белого фильма, полного и кинематографической магии, и глубокого философского смысла. Это своего рода сизифов труд, ритуальное извинение героини перед природой, ставшей жертвой варварского потребления.

В лидеры балканского конкурса вышли две картины, снятые женщинами-режиссерами из стран бывшей Югославии. Специального упоминания жюри удостоена кинематографическая поэма «Бог не поможет» хорватки Ханы Юсич.

Ее действие разыгрывается в условном прошлом веке на горных пастбищах. В крестьянский быт семьи Митровичей вторгается экзотическая пришелица из-за океана — выглядящая чужестранкой женщина, которая утверждает, что она вдова их брата-эмигранта, погибшего при пожаре в Чили. Она утверждает это не словами, а языком жестов, потому что говорит только по-испански, а из хорватского ей удается выучить только три базовых слова: «земля», «работа» и, увы, «убийца». Пантеистическая картина изобилует вдохновенными кадрами природы и тонко передает переходное состояние мира — от патриархального домостроя к новым отношениям, в которых ключевую роль играет женская эмансипация.

Главный приз балканского конкурса жюри единогласно присудило македонскому фильму «Мать» Теоны Стругар Митевской — совсем не стандартному байопику про мать Терезу. Культовая католическая героиня с противоречивой репутацией — албанка по имени Агнес Гондже Бояджиу, родившаяся в Македонии,— темпераментно сыграна актрисой Нуми Рапас, в которой сплелись шведские и цыганско-испанские корни.

Действие фильма происходит в 1948 году в Калькутте. Тереза, настоятельница монастыря, ждет письма из Ватикана с разрешением основать собственный орден. И в этот трудный момент оказывается, что ее ближайшая подруга сестра Агнешка беременна: это ставит Терезу перед дилеммой и подвергает жестокому испытанию ее амбиции, ее веру и непримиримую позицию по отношению к абортам.

Притворяясь психологической драмой и вбирая в себя элементы гротеска, «Мать» в итоге оборачивается тем, что можно определить, как поп-биографию или даже панк-фильм. Сцены бреда и видений смятенной героини идут в сопровождении хард-рока, а финальный эпизод, где она, облачившись в свой знаменитый сине-белый наряд, выходит на улицы Калькутты в образе святой матери Терезы, воспринимается как рождение мифа.

Звуки гитары и ударных звучали и на закрытии Софийского фестиваля, который тридцать лет назад придумал и все эти годы нес на своих руках его бессменный руководитель и куратор Стефан Китанов — Кита, как его неформально зовут.

За тридцать лет здесь побывал едва ли не весь цвет мирового кино. По традиции Кита, музыкант по призванию, дал ностальгический рок-концерт, только без двух других Стефанов — польского и словацкого, которые тоже были директорами кинофестивалей и по совместительству рокерами, но сошли с дистанции. Когда-то они составляли трио «Три Стефана». А фестиваль в Софии продолжает жить и радовать публику выразительной кинопрограммой.