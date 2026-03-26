В концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся юбилейный, пятый благотворительный вечер фонда «Клуб Ангелов». Центральным событием мероприятия стал аукцион, все собранные на котором средства пойдут на адресную помощь детям и молодым людям, борющимся с онкологическими заболеваниями, и поддержку исследований Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Для помощи в сборе средств выдающиеся деятели искусства на безвозмездной основе передают фонду свои работы, а также создают уникальные лоты для благотворительного аукциона. С выставленными на аукцион произведениями можно было ознакомиться на выставке, развернутой в фойе концертного зала.

Известные художники и дизайнеры — скульптор, народный художник России Георгий Франгулян, Вася Ложкин, Мария Турчанова, художник-скульптор ZEUS/Зевс (Виталий Воропаев), часовщик-новатор Константин Чайкин, Анастасия Кузнецова-Руф, Катя Белявская — предоставили на аукцион этого года свои работы. Важный вклад внес партнер вечера — компания Rock&Stone, предоставившая три самобытных лота из натурального камня, созданные при участии дизайнеров и архитекторов. Ювелирный дом Cluev выставил на аукцион уникальный арбузный турмалин родом со Шри-Ланки.

Подопечная фонда Виктория Красавина и Иван Ургант. Выступление L_One с хором. Выступление Zivert. Директор и учредитель фонда Юлия Крапивина. Работы художников в фойе.

Лоты представлял ведущий вечера Иван Ургант. Все выставленные предметы вызвали неподдельный интерес собравшихся в зале, а благая цель помощи детям способствовала высоким сборам. Благодаря щедрости собравшихся на вечер меценатов и бизнесменов удалось собрать 352 млн 850 тыс. руб.

Перед гостями вечера выступили руководители медицинского центра имени Дмитрия Рогачева, подопечные «Клуба Ангелов», амбассадоры и руководители благотворительного фонда. Директор и учредитель фонда Юлия Крапивина сказала: «Наш гала-ужин — это мой самый главный праздник в году. Спасибо всем присутствующим в зале! Каждый вклад, участие в аукционе — это не просто благотворительность. Это время, которое вы дарите нашим подопечным. Время на выздоровление, время на жизнь. И, наверное, нет более ценной инвестиции в этом мире, чем подаренное кому-то время жить». Со сцены звучали слова искренней благодарности за помощь в спасении детских жизней. Врачи рассказали об успехах и прорывах в их профессиональной деятельности, в которых важную роль сыграло взаимодействие с фондом «Клуб Ангелов».

Непринужденную атмосферу вечера создали выступления участников детского театра-студии «Непоседы», рэп-исполнителя L’One с хором и певицы Zivert.