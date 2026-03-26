Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов объявил о завершении карьеры

Первый в истории олимпийский чемпион по тхэквондо из России Максим Храмцов завершает карьеру. Об этом он рассказал «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Храмцов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Максим Храмцов

«Я не выступал уже более полутора лет и теперь вижу себя в спорте в другом русле. Буду заниматься общественной деятельностью: я провожу турниры и мастер-классы, общаюсь с детьми и молодежью»,— приводит его слова агентство.

Максим Храмцов добавил, что в прошлом году вернулся из Москвы в родной Нижневартовск, где открыл спортивный зал. Также он рассказал, что работает тренером-аналитиком в сборной ХМАО.

На Олимпиаде-2021 в Токио Максим Храмцов взял золото в весовой категории до 80 кг. В финале он победил иорданца Салеха аш-Шарабати. Также 28-летний спортсмен является чемпионом мира и двукратным победителем европейского первенства.

Таисия Орлова