Статьи довели до колонии

Адвоката Александра Штингера приговорили к 11 годам колонии строгого режима за убийство главреда «Курганских вестей» Владимира Кирсанова в 2001 году. Ранее присяжные вынесли вердикт и признали его виновным в преступлении. В срок лишения свободы зачтут почти пять лет заключения под стражей. Второго подозреваемого в убийстве журналиста Ивана Курпишева присяжные оправдали. Следствие полагало, что подсудимые действовали сообща по заказу ОПГ «Локомотив». Главной причиной преступления считали статьи Владимира Кирсанова с критикой курганского правительства. Адвокат Александра Штингера намерена обжаловать приговор. Вину в содеянном он не признал.



Александр Штингер

Челябинский областной суд 26 марта озвучил приговор адвокату Александру Штингеру, которого признали виновным в убийстве главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова в 2001 году. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. С Александра Штингера также взыскали 5 млн руб. моральной компенсации в пользу Ларисы Чертовой, вдовы покойного журналиста. В срок лишения свободы засчитают время нахождения подсудимого в СИЗО — около пяти лет.

На оглашении приговора присутствовал второй подсудимый — Иван Курпишев. Ранее он также был подозреваемым в убийстве Владимира Кирсанова. Сторона обвинения считала, что они действовали сообща в составе организованной преступной группировки.

Дело Ивана Курпишева и Александра Штингера рассматривалось в суде с ноября 2025 года с участием присяжных заседателей. 30 января они вынесли вердикт и полностью оправдали Ивана Курпишева по инкриминируемым ему преступлениям. Среди них было не только убийство Владимира Кирсанова, но и аналогичные преступления в отношении двух курганских бизнесменов Вахида Закриева и Сурена Арутюняна в 2003 и 2008 годах соответственно. Александра Штингера, которого также обвиняли в мошенничестве при оказании адвокатских услуг, присяжные признали виновным только в убийстве журналиста.

Сторона обвинения запрашивала для подсудимого 15 лет колонии строгого режима. Прокурор Анна Синенко прокомментировала, что решение о возможном обжаловании будет принято позже.

«Судебный акт еще не получен. Законность и обоснованность приговора будет определена в течение 15 дней. После получения судебного акта прокуратура примет решение об оспаривании указанного решения»,— отметила Анна Синенко.

Адвокат Александра Штингера Оксана Стаханова рассказала журналистам, что они не согласны назначенным приговором и намерены его обжаловать.

Иван Курпишев не стал подробно комментировать вердикт присяжных в отношении Александра Штингера.

«Я ни на чьей стороне. Я на своей стороне. О причастности и непричастности сказали свое мнение присяжные и суд. Это, я думаю, истина в последней инстанции»,— кратко отметил Иван Курпишев.

«Я был уверен в своем оправдании, потому что уже на стадии следствия заявлял об алиби. В этом судебном процессе сторона обвинения не предоставила ни одного вещественного доказательства. Я до сих пор считаю на основании своих домыслов, что Владимир Кирсанов до 2015 года был жив»,— поделился с журналистами Иван Курпишев. По его словам, в день убийства Владимира Кирсанова 17 мая 2001 года, он встречался с адвокатом и областным прокурором, а также ездил в Кетовский районный суд. Иван Курпишев заявляет, что это «железное алиби», которое смогли обнаружить адвокаты.

Главный редактор газеты «Курганские вести» Владимир Кирсанов пропал 17 мая 2001 года. По версии следствия, его убили в собственном гараже в гаражном строительном кооперативе №28 в Кургане. Гособвинитель считал, что Александр Штингер и Иван Курпишев подкараулили Владимира Кирсанова, предварительно изучив его распорядок дня, маршруты передвижения и места пребывания. Журналиста избили кулаками и металлической дубинкой. Тело Владимира Кирсанова на его же автомобиле вывезли в неизвестное место, а машину припарковали у здания редакции «Курганские версии». До сих пор останки журналиста не найдены.

Следствие считало, что причиной преступления стали публикации Владимира Кирсанова. В них он критиковал правительство Курганской области. Предполагается, что он планировал обнародовать компромат о связях чиновников с организованной преступной группировкой «Локомотив». Во время рассмотрения дела в Челябинском областном суде прокурор упоминал двух участников этой ОПГ — Геннадия Прокудина и Сергея Аракелова. Предполагается, что они также причастны к убийству журналиста. Геннадия Прокудина правоохранители считали заказчиком преступления, а Сергея Аракелова — организатором. По версии следствия, последний вместе с исполнителями убийства получил 800 тыс. руб. от лидера ОПГ.

Иван Курпишев и Александр Штингер в суде отрицали вину. Второй подсудимый при этом во время предварительного следствия давал признательные показания, но впоследствии отказался от своих слов. По мнению Александра Штингера, его оговорил один из клиентов из-за долга в 100 тыс. руб. и обиды за неразрешенные уголовные дела.

Во время прений адвокаты заявляли, что 17 мая родственники осматривали гараж и не нашли улик. Лужа крови на полу и вещественные доказательства появились там уже через несколько дней. Адвокаты считают, что в небольшом гараже драка трех мужчин не могла оставить так мало следов. По их данным, журналиста видели живым после 17 мая.

Судья Максим Хребтов, рассматривающий дело, неоднократно останавливал адвокатов и подсудимых во время прений. Он указывал присяжным заседателям, что они вводят их в заблуждение, рассказывают неозвученные показания свидетелей или намекают на нарушение судебных процедур.

Ольга Воробьева