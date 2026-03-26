Кандидаты на Пафосе

В субботу, 28 марта, в кипрском Пафосе состоится открытие двух кандидатских турниров, которые определят претендента и претендентку на шахматный чемпионский титул. В женском расклад для россиянок Александры Горячкиной и Екатерины Лагно выглядит просто сложным, в мужском для их соотечественника Андрея Есипенко — сложным невероятно. За победу молодому гроссмейстеру придется бороться с несколькими соперниками, стоящими гораздо выше его в рейтинге и имеющими гораздо больше опыта выступлений на топ-уровне.

Фото: Anna Shtouman / FIDE Андрея Есипенко не относят к фаворитам мужского кандидатского турнира, хотя в его активе есть победа над самим Магнусом Карлсеном

Стартующие на усыпанном пальмами кипрском курорте состязания — это на самом деле сложнейшие в шахматах испытания. Восемь мужчин и восемь женщин, прошедшие суровую отборочную кампанию, играют в двукруговых, из 14 туров, турнирах, в которых даже второе место — это так себе результат, потому что приз, по сути, один-единственный. Только победа приносит статус претендента, позволяющий потом биться в матче за чемпионский титул. Титулами сейчас владеют индиец Гукеш Доммараджу и китаянка Цзюй Вэньцзюнь, а среди тех, кто может стать их соперниками, много интересных игроков, в том числе из России.

В мужском кандидатском турнире у нее впервые вполне могло не оказаться представителей. Ситуацию «на флажке» спас Андрей Есипенко, который в ноябре 2025 года на финише квалификационного цикла вырвал все-таки путевку на Кипр, заняв третье место в Кубке мира на Гоа.

Расклад для него, конечно, совсем не такой, каким был, скажем, для Яна Непомнящего, дважды подряд пробивавшегося в начале десятилетия через кандидатские турниры в чемпионские поединки и терпевшего в них поражения (сначала от норвежца Магнуса Карлсена, а затем от китайца Дин Лижэня).

Непомнящий, гроссмейстер из первой десятки рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), подбиравшийся близко к его верхушке, был в списке их главных фаворитов. А 24-летнего Андрея Есипенко, представляя охотников за претендентским рангом, маркируют обычно в лучшем случае как «темную лошадку», вспоминая, что четыре года назад он, тогда еще совсем молодой, шокировал всех, расправившись на супертурнире в Вейк-ан-Зе с неуязвимым Карсленом, еще не принявшим решение добровольно расстаться с чемпионским званием. Но после этого Есипенко реноме гроссмейстера с суперспособностями все-таки не подтверждал.

Ну да, классный молодой игрок с глубокой теоретической базой, с позиционным чутьем. Но достижений и международного опыта, как ни крути, маловато. А текущий рейтинг не дотягивает до элитарной отметки 2700. Такой же, как у Есипенко,— 2698 — он в кипрской восьмерке лишь у немца Маттиаса Блюбаума. У остальных — американцев Хикару Накамуры и Фабиано Каруаны, индийца Рамешбабу Прагнанандхи, китайца Вэй И, узбека Жавохира Синдарова, голландца Аниша Гири — выше, у некоторых — гораздо выше.

Перед стартом кандидатского турнира Chess.com, наиболее популярная сейчас шахматная интернет-платформа, провела, выясняя, кто же кипрские фавориты, опрос среди семи знаменитых гроссмейстеров.

В нем наряду с Хикару Накамурой, Фабиано Каруаной, Жавохиром Синдаровым и Анишем Гири приняли участие три шахматиста, в Пафосе не выступающие,— Карлсен, белорус Денис Лазавик и француз Алиреза Фирузджа. Почти все уверенно указали как на фаворитов железных на Накамуру и Каруану. Причем долго объяснять ничего не требовалось: второй и третий вслед за Карлсеном номера рейтинга; матерости, трофеев — вагон.

И почти все сразу за ними — как самого опасного конкурента — поставили 20-летнего Прагнанандху, считающегося талантом из талантов, несмотря на возраст, успешно игравшего на уровне высочайшем — в супертурнирах, на Всемирной шахматной олимпиаде. Тоже легкий, очевидный выбор. Есипенко если и упоминали, то вскользь: сюрпризы же тоже нельзя исключать.

Сергей Карякин, лидер российских шахмат прошлого десятилетия, в 2016 году чуть не обыгравший Магнуса Карлсена в чемпионском матче, с иерархией в разговоре с “Ъ” согласился, уточнив, однако, что Рамешбабу Прагнанандху недооценивать ни в коем случае не стоит: «Очень-очень сильно мотивирован. Может навести шороху в этом турнире, побороться за первое место».

«А что касается Андрея Есипенко, то помню, как самому тяжело было выступать на таком особенном турнире в первый раз: ответственность огромная, состав ровный, слабых соперников нет, все хорошо подготовлены… Ему будет, несомненно, сложно. Но в последнее время Есипенко находится в хорошей форме, стабильно показывает высокий уровень игры. Так что все зависит от того, как он подготовится, насколько эффективной будет его команда тренеров, насколько удачным будет выбор дебютов. Без везения в любом случае этот турнир выиграть невозможно. Нужно стараться удивлять соперников, ставить перед ними проблемы»,— добавил Карякин.

А его резюме можно дополнить парой наблюдений, которые хотя бы чуточку нагоняют туману в кипрский расклад. Допустим, любому фанату шахмат, внимательно следившему за Рамешбабу Прагнанандхой в минувшие три-четыре месяца, наверняка врезались в память отдельные партии, в которых он допускал жуткие ошибки. Таких было не меньше, чем партий, сыгранных на одном дыхании, безупречно. А про Хикару Накамуру все знают, что классический контроль ему давным-давно надоел.

По-настоящему американец увлечен стримерской деятельностью и всяким шахматным entertainment, желательно — онлайн, а не за доской. Предыдущую партию в «классику» он сыграл в начале ноября. И дело было на скромненьком турнире на родине, на котором ему противостояли полулюбители. А с профи из рейтинговой верхушки Накамура не рубился в этом формате аж с июньского Norway Chess — срок достаточный, чтобы «заржаветь». Зацепки, естественно, не то чтобы надежные, но иных нет.

В женском кандидатском турнире перспективы у России явно светлее. Во-первых, россиянок в нем две. Во-вторых, это россиянки с яркими биографиями. Обе — Екатерина Лагно и Александра Горячкина — входят десятку рейтинга FIDE.

У обеих в бэкграунде и разные престижные награды, и выступления не просто в состязаниях, определяющих претендентку на звание чемпионки мира, а в матчах за это звание: Лагно уступила Цзюй Вэньцзюнь в 2018 году, Горячкина — в 2020-м. Их-то в аутсайдерскую нишу никак не запишешь.

Ничем не хуже никого из оппоненток, которыми будут китаянки Цжу Цзиньэр и Тань Чужунъи, индийские шахматистки Дивья Дешмукх и Рамешбабу Вайшали, спортсменка из Казахстана Бибисара Асаубаева, а также украинка Анна Музычук. Она на этой неделе заменила в восьмерке еще одну девушку из Индии — Хумпи Конеру. Та отказалась от поездки на Кипр из «соображений безопасности», понаблюдав за событиями в соседнем с ним регионе. Но, кажется, чрезмерных волнений в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и пролетающими неподалеку ракетами, кроме нее, никто не испытывает.

Алексей Доспехов