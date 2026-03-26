Соцсети заплатили за зависимость

Американский суд обвинил соцсети в стимулировании зависимости пользователей. Теперь Google и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) должны выплатить $6 млн штрафа. С иском против площадок обратилась несовершеннолетняя девушка. По ее словам, зависимость от социальных сетей появилась у нее еще в шесть лет, во многом из-за особенностей дизайна: бесконечной ленты и автопроигрывания роликов. В результате в 10 лет у девушки началась депрессия, в 13 ей диагностировали психическое расстройство и социофобию. Bloomberg уже назвал решение суда прецедентным и предположил, что компании теперь ждут массовые иски, как когда-то было и в табачной индустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Такой сценарий очень правдоподобен, говорит партнер юридической фирмы Digital&Analogue Partners Юрий Брисов:

«Я бы сравнил этот случай с делами против крупных корпораций и тем вредом, который они могут причинять пользователям. В калифорнийском процессе истца представлял адвокат, ранее выигравший многомиллиардное дело против Johnson & Johnson. Но разница принципиальная: табак по определению вреден, тогда как социальные медиа можно настраивать — и Apple с Google способны на это влиять. Можно ли считать это решение прецедентом? Это лишь первый пробный процесс — дальше возможна лавина исков. В США действует Communication Decency Act, защищающий платформы от ответственности за контент. Однако сейчас претензии предъявлены к самому дизайну, который формирует зависимость.

Строго юридически прецедентом станет только решение высшей инстанции. Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Google уже заявили, что будут обжаловать его, и дело может дойти до Верховного суда. На кону — многомиллиардные компенсации и сама модель бизнеса. Похоже, это начало большого процесса: регулирование может затронуть не только соцсети, но и другие платформы, включая искусственный интеллект».

Как уточняют СМИ, пострадавшая получит $3 млн компенсации, еще столько же компании выплатят в качестве штрафов. Это первое дело из серии исков в Калифорнии против соцсетей, среди которых также TikTok, YouTube и Snapchat. Впереди еще 20 аналогичных процессов, а пострадавшими по ним проходят больше 1,5 тыс. человек. Все это, вероятно, приведет к серьезным ограничениям работы площадок, считает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак:

«$3 млн — сумма несущественная для компании такого масштаба. В целом соцсети уже регулируются по всему миру, и ключевой вопрос — зависимость и психологический вред, прежде всего для детей. Это обсуждается давно: если взрослый "подсел" — это его ответственность, как и в случае с легальными казино. А вот защита детской аудитории — приоритет. Глобально усиливается тренд на ужесточение регулирования: государства хотят получать больше данных о пользователях и ограничивать доступ несовершеннолетних. В Австралии такие меры уже введены. Вероятно, соцсети придут к обязательной верификации или к урезанному функционалу для подростков. Подобные судебные дела, скорее всего, и будут инструментом для продвижения этих ограничений.

Как именно могут выглядеть такие ограничения? В первую очередь — лимиты по времени и ограничения контента. Например, в TikTok уже используют алгоритмы, чтобы не продвигать в рекомендации контент от детей без участия взрослых. Возможен и более жесткий сценарий — регистрация только с подтверждением личности. В ЕС, например, обсуждается доступ к соцсетям через единый цифровой паспорт. Это может частично решить проблему, хотя обходы все равно останутся».

С декабря в Австралии действует закон, по которому доступ к YouTube, TikTok, Snapchat, а также запрещенным в России соцсетям должен быть ограничен для детей до 16 лет. В противном случае платформам грозит штраф в $35 млн. Впрочем, согласно данным приложения для родительского контроля Qustodio, спустя три месяца действия закона 20% подростков все еще пользуются соцсетями.

Ульяна Горелова