«Мадрид» ждут торги

Министерство культуры РФ согласовало вопрос о вовлечении в хозяйственный оборот здания гостиницы «Мадрид», входящего в состав ансамбля площади Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге, рассказали «Ъ-Урал» в службе внешних коммуникаций «Дом.РФ». Корпорация уже получила обращение Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) по этому поводу. Ранее в АУИПИК заявляли о намерении передать объект культурного наследия «Дом.РФ» и возобновить его эксплуатацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказали в корпорации, вопрос о вовлечении в оборот гостиницы «Мадрид» с последующей передачей через торги «Дом.PФ» инвестору будет рассмотрен на очередном заседании правительственной комиссии по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий уже в феврале этого года. «В случае принятия положительного решения специалисты "Дом.PФ" после передачи объекта в управление компании в течение нескольких месяцев проведут необходимые подготовительные процедуры и выставят историческое здание на торги»,— рассказали «Ъ-Урал» в службе внешних коммуникаций «Дом.РФ».

Строительство гостиницы «Мадрид» было завершено в 1937 году. Она является частью масштабного проекта соцгорода Уралмаш архитектора Петра Оранского. Изначально «Мадрид» должен был стать гостиницей для иностранных специалистов, однако в конечном итоге было создано здание образцового заводского общежития, просуществовавшее до 1992 года. Свое название гостиница получила в 1936 году, когда ее хотели отдать под расселение детей бойцов сопротивления из Испании. Семиэтажная гостиница выполнена в неоклассическом стиле. Ее площадь — 9,2 тыс. кв. м. Объектом владеет Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Здание является памятником федерального значения.

В корпорации пояснили: из-за того, что состояние гостиницы признано неудовлетворительным, инвестор по итогам торгов сможет рассчитывать на льготное финансирование по ставке 9% годовых для разработки проектной документации по восстановлению и приспособлению памятника для современного использования в рамках президентской программы по восстановлению и сохранению объектов культурного наследия. Оператором данной программы выступает «Дом.PФ».

О реконструкции гостиницы говорят уже несколько лет. Так, в 2017 году АУИПИК подписало соглашение с турфирмой «Великий шелковый путь» о передаче объекта в аренду. Турфирма планировала открыть в «Мадриде» отель с обустройством ресторана и площадки для мероприятий. Тогда стоимость реконструкции оценивалась в 800 млн руб. В июле 2019 года в здании гостиницы планировали создать культурно-исторический центр «Дом дружбы Мао». В 2023 году АУИПИК передало здание в аренду компании «Гранд-Мадрид» за 1 руб. Компания должна была отремонтировать гостиницу, однако арендатор не подготовил проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия в установленный срок. Договор был расторгнут 1 декабря 2025 года.

Мария Игнатова