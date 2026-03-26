Жителей восточной и северной части Крыма пообещали обеспечить чистой водой

Власти Крыма планируют в 2026 году достроить тракт подачи воды для жителей восточных регионов полуострова, а также завершить строительство двух станций очистки воды мощностью 15 тыс. куб. м в год. Об этом сообщил журналистам министр ЖКХ РК Захар Щегленко.

«На данном этапе тракт подачи воды работает до Феодосии. Это позволяет нам наполнять наливные водохранилища, которые обеспечивают водоснабжение Феодосии и Судака… Вторая очередь тракта будет достроена в этом году. Водовод прокладывают от подземных источников в Джанкойском и Нижнегорском районах. Он позволит наполнять водохранилища восточного Крыма и питать Керчь и Ленинский район, где всегда дефицит после ограничений работы Северо-Крымского канала»,— уточнил министр.

Он также сообщил, что вскоре более 45 тыс. жителей северных районов Крыма смогут получать очищенную воду благодаря завершению строительства двух станций очистки воды в Красноперекопске мощностью 15 тыс. куб. м в год. По его словам, на их строительство в рамках федеральной программы «Чистая вода» потратили 2,5 млрд руб. Аналогичный проект разработан и для Евпатории.

Пока в Крыму сохраняется напряженная ситуация с водоснабжением, вызванная маловодьем и ограничениями подачи из Северо-Крымского канала. Тарифы на воду в регионе регулярно индексируются: с 1 января 2026 года стоимость кубометра для населения выросла до 43–48 руб. в зависимости от района.

Помимо этого, по данным крымских специалистов, в северной части полуострова очень плохое качество воды, есть серьезные превышения нормативных показателей жесткости.

Александр Дремлюгин, Симферополь