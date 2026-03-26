Duolingo оштрафовали на 2 млн руб. за нарушение закона о персональных данных

Мировой судья участка по Таганскому району Москвы оштрафовал платформу для изучения иностранных языков Duolingo на 2 млн руб. Компанию признали виновной в нарушении закона о персональных данных. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Суд также оштрафовал на 2 млн руб. по той же статье американский сервис для размещения доменов eNom.

В феврале 2024 года Роскомнадзор начал проверку Duolingo на пропаганду ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Сервис удалил материалы, нарушающие российское законодательство.