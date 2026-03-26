Первый саммит Армения-ЕС пройдет в мае

Первый саммит Армения-Евросоюз пройдет в Ереване 4-5 мая, посвященный укреплению двусторонних отношений в вопросах экономики, энергетики, транспорта, цифровых технологий. В мероприятии примут участие армянский премьер Никол Пашинян, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Лидеры также обсудят прогресс в обеспечении мира, безопасности, транспортной инфраструктуры и процветания на Южном Кавказе, а также текущие глобальные вызовы»,— говорится в сообщении армянского МИДа, которое приводит Armen Press.

Перед саммитом Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен поучаствовали в саммите Европейского политического сообщества, который состоится 4 мая. Армянская сторона отмечает, что саммит «отражает беспрецедентную динамику двустороннего отношения партнерства в последние годы».

Лусине Баласян