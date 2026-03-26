Рютте рассказал о росте доходов на оборону в Европе на 20% в 2025 году

Европа увеличила расходы на оборону на 20% в 2025 году. Это следует из ежегодного отчета генсека НАТО Марка Рютте.

Марк Рютте

Фото: Virginia Mayo / AP

Фото: Virginia Mayo / AP

«Только в 2025 году союзники по НАТО в Европе и Канаде инвестировали в оборону в общей сложности $574 млрд, что на 20% больше в реальном выражении по сравнению с 2024 годом»,— указано в докладе.

В документе отмечается, что страны впервые с 2014 года достигли цели инвестировать не менее 2% своего ВВП в оборону.

По итогам саммита 2025 года в Гааге союзники «приняли историческое решение увеличить инвестиции в оборону до 5% ВВП», отметил господин Рютте. «Сохранение этой важной тенденции будет приоритетной задачей на ближайшие годы»,— подчеркнул он.

Анастасия Домбицкая