Бывшего главу Минздрава Владимирской области приговорили к пяти годам тюрьмы

Октябрьский районный суд Владимира приговорил бывшего министра здравоохранения региона Валерия Янина к пяти годам тюрьмы за превышение должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Суд установил, что в период с сентября 2022 года по декабрь 2024-го он вымогал у подчиненных деньги. Опасаясь ухудшения условий труда вплоть до увольнения, они передали господину Янину в общей сложности 640 тыс. руб. В этот период он занимал должность главврача ГБУЗ ВО «Александровская районная больница», а затем — министра здравоохранения Владимирской области.

Как отметили в объединенной пресс-службе судов Владимирской области, на процессе Валерий Янин утверждал, что деньги у подчиненных брал в долг, намереваясь их вернуть в ближайшее время.

По этому делу Валерия Янина арестовали в декабре 2024 года. В ноябре 2025-го его также обвинили в лоббировании интересов определенной фирмы при закупках 42 наркозно-дыхательных аппаратов, нанеся бюджету ущерб в 53 млн руб. В обмен компания предоставила экс-главе Минздрава бытовую технику.