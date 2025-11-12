Главу владимирского минздрава обвинили в хищении при закупке наркозных аппаратов

СКР возбудил уголовное дело против бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Фигуранта отправили под стражу, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, господин Янин осенью 2024 года лоббировал интересы фирмы при организации закупок 42 наркозно-дыхательных аппаратов. За это представитель компании подарил экс-главе минздрава бытовую технику. Сами аппараты поставили по завышенной стоимости, ущерб областному бюджету превысил 53 млн руб.

Валерия Янина арестовывали в декабре 2024 года по другому делу. Оно было связано с начислением повышенных выплат сотрудникам Александровской районной больницы, когда господин Янин был ее главврачом. Фигурант заставлял подчиненных отдавать ему часть этих выплат, за счет чего присвоил 640 тыс. руб. Материалы дела уже рассматривает Октябрьский районный суд Владимира, обвиняемый не признал вину.

Никита Черненко