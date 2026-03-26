МИД: на фоне развития технологий РФ сохраняет человеческий контроль над ядерным оружием

На фоне развития прорывных технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), власти РФ по-прежнему исходят из того, что все ключевые решения относительно ядерного оружия должны приниматься человеком. Это следует из подготовленного МИД РФ Национального доклада Российской Федерации к Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая откроется в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в конце апреля.

«Российской Федерацией в сфере ядерного оружия на постоянной основе обеспечиваются определяющая вовлеченность и суждение человека, включая строгий контроль на уровне высшего военно-политического руководства страны. На фоне технологического прогресса данный подход остается непреложной константой»,— сказано в документе.

В декабре в журнале Foreign Affairs вышла статья, в которой говорится, что ИИ может стать угрозой для стратегической стабильности. «Искусственный интеллект уже обладает потенциалом вводить в заблуждение ключевых лиц, принимающих решения (о применении ядерного оружия.— “Ъ”), заставляя их видеть угрозу там, где ее нет. В прошлом только подлинный диалог и дипломатия предотвращали недоразумения между ядерными державами»,— сказано в публикации .

Власти РФ ранее неоднократно давали понять, что в будущем необходимы международные договоренности об ограничении применения искусственного интеллекта. Однако пока об этом говорить рано: как считают в Москве, для начала надо проанализировать действующую международно-правовую базу с точки зрения ее применимости к системам вооружений с использованием ИИ.

Елена Черненко