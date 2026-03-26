ОТЭКО перевела сотрудников на КЭДО от VK Tech

Более 3500 сотрудников ОТЭКО, оператора морских терминалов в порту Тамань, перешли на электронный документооборот с работодателем. Кадровый онлайн-сервис предоставляется с помощью модульной платформы VK HR Tek** от VK Tech*.

Переход на платформенное решение позволил сократить время выдачи различных справок и заявок в два раза, упростил взаимодействие с территориально распределенным персоналом и снизил нагрузку на HR-службу. До конца 2026 года компания планирует перевести на кадровый электронный документооборот до 7000 сотрудников.

На первом этапе автоматизации ОТЭКО перевела в электронный формат заявки на все виды отсутствий — отпуска, отгулы, а также запросы справок и различных видов компенсаций, кроме того, была настроена рассылка расчетных листков. Все процессы доступны в мобильном приложении — это критично для сотрудников, работающих на производстве без постоянного доступа к стационарному компьютеру. Сейчас в разработке находятся заявки на дистанционную работу, электронный обходной лист, прием на работу и другие кадровые вопросы.

«КЭДО решил для нас задачу доступности кадровых процессов: сотрудники получили возможность подавать заявления через мобильное приложение, без необходимости личного визита в отдел кадров. Система исключила потерю документов и ускорила обработку заявок. Очень важно, что платформа соответствует нашим высоким стандартам информационной безопасности»,— комментирует ИТ-партнер ОТЭКО Наталья Гонта.

«По запросу ОТЭКО мы адаптировали решение под специфику компании, где большая доля персонала работает вне офиса, на портово-промышленных объектах. Результат подтверждает эффективность внедрения платформы: всю работу с КЭДО могут вести всего несколько специалистов отдела кадров»,— подчеркнула директор по продукту VK HR Tek** Анастасия Лапина.

Компания «ОТЭКО» продолжает активно заниматься цифровизацией портовой инфраструктуры и внедрять комплексные ИТ-решения. Среди ключевых критериев выбора платформы КЭДО можно отметить наличие мобильного приложения, возможность работы с распределенной управленческой структурой, высокие меры защиты персональных данных и готовность решения к быстрому внедрению в формате SaaS (программное обеспечение как услуга).