Духовные поиски через три зала

В Международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге одновременно открылись три выставки — «Мир Шагала», персональная экспозиция уральских художников Василия и Любови Анциферовых «От земного до небесного» и проект «космистских» художников, продолживших традицию Николая Рериха. Все три проекта объединены общей темой духовного поиска, но при этом показывают разные пути к изображению реальности — от лирической графики до монументальной живописи и символического искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В главных залах «Главного проспекта» представлена экспозиция «Мир Шагала», объединившая более 200 оригинальных графических работ из коллекции самого центра. В нее вошли циклы «Клоуны» и «Окна Иерусалима», иллюстрации к Библии, «Одиссее» Гомера и «Мертвым душам» Николая Гоголя.

В иллюстрациях к сюжетам из «Одиссеи», как пояснила специалист по продвижению центра «Главный проспект» Александра Кузьменко, элементы текста приобретают философское значение. «Холмы перестают быть холмами и становятся сомнениями», — пояснила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Дополняет общий образ «Мира Шагала» серия литографий 1960—1970х годов, в которых художник исследует темы цирка. Они отличаются от других серий большей живостью, импровизацией, выраженной в незавершенных мазках, несколько «неправильной» анатомией героев. В «Иерусалимских окнах» литографии повторяют витражи, созданные Шагалом для Синагоги Абрагама в Иерусалиме, а иллюстрации к Библии демонстрируют основные сюжеты Священного Писания, увиденного глазами художника. Их стилистика несколько напоминает приемы Сальвадора Дали, когда он иллюстрировал «Божественную комедию» Данте.

Завершает «лабиринт» экспозиции черно-белая серия иллюстраций к «Мертвым душам», созданная в сложных техниках офорта и акватинты. В работах Марка Шагала сочетается русская литература, европейский минималистичный стиль графики и собственное художественное виденье сюжетов, локаций и отдельных предметов из произведения Николая Гоголя. Над головой Собакевича — «взрывы», которые показывают его взбалмошный характер, а фигура Манилова, напротив, обтекаемая, мягкая и расплывчатая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По соседству, в новом выставочном пространстве «Главного проспекта» — зале «Демидовский», специально открытом для творчества уральских художников, расположилась персональная экспозиция Василия и Любови Анциферовых «От земного до небесного». В нее вошло более 100 живописных и графических работ, в которых земные ландшафты, этнографические мотивы и символические образы соединяются в единый визуальный лексикон.

Особенностью работы художников являются серии. Так, по словам пары, можно работать над несколькими картинами одновременно. В экспозиции представлены «Земля», «Весна», «Красное и золотое», «Белый мир», а еще черно-белые гравюры и литографии.

В произведениях Анциферовых особое внимание уделено теме света — как материального и как духовного. На полотнах появляются световые вспышки, мерцающие поля, контрасты темных и светлых зон, создающие ощущение перехода между видимым и скрытым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В работах серии «Белый мир» показан свет как начало сотворения мира, а редкие черные элементы в них — проблески воли Бога. Авторы говорят о «земном» как о мире природы, людей и предметов повседневности, а о «небесном» — как о сфере внутреннего, символического, метафизического, которое можно воспринимать только через образы и знаки. «Иногда наши работы приходится объяснять и показывать, что изображено», — признался Василий Анциферов. Проводя рукой над кривыми линиями и цветовыми пятнами на картине «Поэт», он объяснил, что внизу — нос, губы героя, а все что выше — его чувства и мысли.

В центре зала расположена картина с большим цветным кругом на красном фоне. «Называется работа "Солнце", а по сути это деревенский половик»,— пояснила Любовь Анциферова, добавив, что серия «Красное и золотое» погружает в русскую культуру, древнерусские иконы и основана на идее «красный — значит, красивый».

Многие работы выставки — на религиозную тематику, однако они не иконографичны, а показывают чувства и даже сомнения Христа. Другие работы тесно связаны с Пермским краем и личным отношением к нему художников, мастерская которых расположена под пермской деревней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Третье направление выставочной программы представлено работами художников, называющих себя последователями Николая Рериха и продолжающими направление «Космизм». В экспозицию вошло более 150 произведений — живописные полотна, деревянные полиптихи, бронзовые скульптуры и объекты в смешанных техниках.

Художники опираются на философскую идею космизма — о единстве человека и Вселенной, о внутренней энергии, пронизывающей материальный мир и придающей ему высший смысл. «Все мы — одно целое, все мы вышли от одной матери — держательницы миры, и являемся равноценными жителями этой планеты»,— пояснила Александра Кузьменко.

Авторы выставки исследуют сказочные мотивы, которые сливаются с сюжетами космоса, представляют образы из разных религий, от православия до буддизма. Часть работ здесь имеют ольфакторное сопровождение — искусствовед и парфюмерный эксперт Алиса Новоселова подобрала к ним подходящие ароматы, один из них привезен ей из Верхотурского монастыря.

Анна Капустина