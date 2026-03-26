Годовая инфляция в Ярославской области превысила общероссийский показатель

Годовая инфляция в Ярославской области в феврале 2026 года составила 6,89% после 6,64% месяцем ранее. В целом по стране она ниже — 5,91%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Цены в регионе в феврале выросли больше, чем в целом по России. Среди продуктов подорожали яйца, плодоовощная продукция (особенно сладкий перец и груши), а подешевели макаронные и крупяные изделия.

В категории непродовольственных товаров цены выросли на смартфоны и меховые изделия, а снизились на товары длительного пользования: инструменты, оборудование, техника, электроника.

В сфере услуг существенно подорожали зарубежный туризм и санаторно-оздоровительные услуги, а также медицинские услуги. При этом стоимость услуг организаций культуры осталась прежней.